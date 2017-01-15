رفضت الدائرة التعزيرية بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي الطلب الذي تقدم به وكلاء المتهمين في حادثة “رافعة الحرم” بمنع النشر الإعلامي في القضية، معللة رفضها بعدم الاختصاص.
وكان وكلاء المدعى عليهم في القضية، وفقاً لـ”عكاظ”، قدموا طلبا بمنع وسائل الإعلام من النشر والحديث عن سير المحاكمة، إلا أن المحكمة أوضحت للمدعين ووكلائهم أنها ليست جهة الاختصاص لمنع وسائل الإعلام من تناول القضية، ولهم حق الاعتراض على قرار رفض طلبهم لدى محكمة الاستئناف في غضون 15 يوماً.
يذكر أن الدائرة القضائية المذكورة تدرس ملف قضية “رافعة الحرم”، تلك الحادثة التي وقعت بالحرم المكي يوم 11 سبتمبر 2015م، وخلفت 108 قتلى ونحو 238 جريحاً، وستعقد بعد أسبوعين جلسة جديدة للبت في الدفوع الشكلية الأولية التي تقدم بها المتهمون ورد المدعي العام عليها، ومن ثم الدخول موضوع الدعوى.
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