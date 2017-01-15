انتظم أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، صباح اليوم “الأحد”، في مقاعد الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1437/ 1438هـ بمختلف محافظات ومناطق المملكة.
واستقبلت المدارس الطلاب والطالبات بنصائح وإرشادات توعوية للطلاب وأولياء الأمور حول طرق التعامل مع الاختبارات والبعد عن رفقاء السوء، كما هيأت البيئة والأجواء المناسبة الخالية من الضغوط النفسية والداعمة للطلاب والطالبات وذلك بتجهيز قاعات الاختبارات وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة للطلاب والطالبات.
ونشرت الحسابات الرسمية لإدارات التعليم بالمحافظات والمناطق صوراً ترصد الطلاب والطالبات أثناء أدائهم الاختبارات، وجولات المسؤولين لتفقد سير الاختبارات بالمدارس.
ووفقاً لبرنامج “نور” بلغ عدد طلاب وطالبات التعليم العام أكثر من ٦ ملايين طالب وطالبة بكافة المراحل لهذا العام، وصل عدد السعوديين منهم إلى نحو 4.9 مليون، فيما بلغ عدد الأجانب أكثر من أكثر من 1.1 مليون.وفق “أخبار 24”.
إنفوجرافيك نشره الحساب الرسمي لتعليم مكة تحت عنوان “6 خطوات لإجابات صحيحة في الاختبار”.
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