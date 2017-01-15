يعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم الأحد تخصيص وتوزيع نحو 270 ألف منتج سكني خلال الفترة المقبلة، بين فلل وقطع أراض وقروض عقارية.
كما يعتزم صندوق التنمية العقاري الإعلان عن 85 ألف قرض بالتعاون مع البنوك المحلية ضمن برامج وآلية جديدة، وذلك ضمن حزمة المنتجات التي ستعلنها الوزارة اليوم.
وكان وزير الإسكان قال مؤخراً، إن صندوق التنمية العقاري يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة خلال شهر يناير ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ40 عاماً الماضية.وفق “أخبار 24”.
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