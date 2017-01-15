كشفت مصادر، أن وزارة الصحة ستشهّر بالمنشأة الصحية المخالفة التي يُرصد لديها ممارسون صحيون غير مرخصين عبر موقعها الإلكتروني بذكر اسمها ونوع المخالفة والمنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
وأضافت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن إحالة معاملات المخالفين في المنشآت الصحية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ستكون إلكترونية، لتسريع الإجراءات.
فيما أشار المتحدث لوزراة الصحة مشعل الربيعان إلى وحدة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في المنشآت الصحية، وأن الوزارة أغلقت 908 منشآت صحية مخالفة بينها 3 مستشفيات و358 مستوصفاً ومجمعاً و191 صيدلية و256 وحدة صحية أخرى من بين 21899 منشأة صحية خاصة خلال العام الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس السبت أنها ستحيل مرتكبي المخالفات الجنائية بالمنشآت الصحية التي يعاقب عليها النظام بالسجن لمدد متفاوتة إلى هيئة التحقيق والادعاء، ومنها ممارسة المهن الصحية دون ترخيص مثل مهن “الإخصائيين، والأطباء، والممرضين”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج