ابتكر طالب سعودي طاولة تنبه الأطباء والممرضين حال نسيانهم أدوات طبية داخل جسم المرضى، تُوج على أثرها بالميدالية الذهبية في ملتقى العلوم للشباب الخليجي مؤخراً.
وقال الطالب مجتبى عبدالله النفيلي ذو الـ19 عاماً، الذي يدرس في قسم الحاسب الآلي بالكلية التقنية بالأحساء، إن الطاولة مبنية على الاحتواء والتداخل والأشعة فوق البنفسجية، وحساسات تظهر كل 15 دقيقة لتشعر الممرضة بأن هناك أدوات مفقودة، وكذلك حساس في الشاش.
وعبر النفيلي، وفقاً لصحيفة “اليوم” عن أمله في أن يرى اختراعه النور وأن تتبناه إحدى الجهات الحكومية المختصة.
يذكر أن الطالب النفيلي حاصل على عدد من الجوائز والشهادات، وأسس فريق “واحة إبداع” للاختراعات والابتكارات.
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