توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الأحد” أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة وكذلك على مناطق الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من شرق المملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على تلك المناطق.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج