تستضيف وزارة البيئة والمياة والزراعة اجتماع الشبكة العربية للموارد الوراثية الخاص بصون الموارد الوراثية لسلالة الماعز العارضي وسيكون بمقر حفظ الأصول والتحسين الوراثي للسلالات الحيوانية بالخرج على هامش مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج وبحضور عدد من خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومختصين من مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين .
الجدير بالذكر أن مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض والذي يهدف إلى تعريف المربين بالمركز والخدمات التي يقدمها ومنها سحب السائل المنوي وحفظه والتلقيح الصناعي وتسجيل أهم السلالات لدى المركز ومنح مربيها شهادات لتوثيق سلالاتهم وتوعية المربين بطرق التغذية الحديثة .
كما أن المهرجان تنظمه وزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلة في وكالة الوزارة للثروة الحيوانية – مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بالخرج يوم الخميس الموافق 28 ربيع الثاني 1438 هـ ويستمر لمدة 7 أيام في مقر مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بالخرج .
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بالخرج..وزارة البيئة والمياة والزراعة تعقد اجتماع الشبكة العربية بصون الموارد الوراثية لسلالة الماعز العارضي
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بالخرج..وزارة البيئة والمياة والزراعة تعقد اجتماع الشبكة العربية بصون الموارد الوراثية لسلالة الماعز العارضي
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
تستضيف وزارة البيئة والمياة والزراعة اجتماع الشبكة العربية للموارد الوراثية الخاص بصون الموارد الوراثية لسلالة الماعز العارضي وسيكون بمقر حفظ الأصول والتحسين الوراثي للسلالات الحيوانية بالخرج على هامش مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج وبحضور عدد من خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومختصين من مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين .
تستضيف وزارة البيئة والمياة والزراعة اجتماع الشبكة العربية للموارد الوراثية الخاص بصون الموارد الوراثية لسلالة الماعز العارضي وسيكون بمقر حفظ الأصول والتحسين الوراثي للسلالات الحيوانية بالخرج على هامش مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج وبحضور عدد من خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومختصين من مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين .
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