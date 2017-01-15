رفع المجلس البلدي بالخرج خطاباً لمحافظ محافظة الخرج لتشكيل لجنة عاجلة تتولى مهمة دراسة ومعالجة تسعيرة المطابخ و المطاعم والملاحم بالمحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تخدم المحافظة، بعد شكاوى مستمرة من الأهالي ، ويذكر ان المجلس البلدي سعى جاهداً مع المطاعم والمطابخ لمعالجة الاسعار خلال الفترة الماضية.
و علماً ان المطاعم والمطابخ والملاحم مازالت بأسعارها المرتفعة رغم انخفاض المكونات الرئيسة لها، ومطالبات عدد من أفراد المجتمع بإلزام تلك المحلات بالتماشي مع انخفاض الأسعار.
واشار رئيس المجلس البلدي بالخرج د. مصلح العنزي بأن المجلس حريص كل الحرص على كل ما يتعلق بهموم المواطن وقد سعى سابقاً مع المطاعم لمعالجة الاسعار ، و يأتي ذلك من منطلق تلمس المجلس البلدي بالخرج شكاوى وهموم المواطنين واحتياجاتهم.
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