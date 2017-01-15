أكدت وكالة أنباء ميزان، التابعة للسلطة القضائية بإيران، قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، بحجب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أمس السبت.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات الإيرانية، لـ«ميزان»، إن أسباب الحجب الحقيقية تكمن في طلب وزارة الثقافة الإيرانية، التي هي مختصة بشؤون الإعلام، من وزارة الاتصالات حجب موقع وكالة الأنباء الرسمية للسعودية، دون إبداء أية أسباب واضحة حتى الآن.
وتبين وجود الحجب بموقع وكالة الأنباء السعودية، عند قيام مراسل «إرم نيوز» المحاولة لفتح الموقع، حيث وجده رافض الظهور بدون استخدام برنامج تجاوز الحجب «VPN»، لفك تشفير الموقع، والذي يُعد مشهورًا في فتح المواقع المحجوبة بإيران نظرًا لكثرتها.
بينما أعلن رئيس لجنة الرقابة على الإنترنت بإيران، المدعي العام أحمد علي منتظري، حجب 14 ألف موقع وحساب على شبكات التواصل الاجتماع في إيران منذ السنوات الأخيرة الماضية.وفق “المرصد”.
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إيران تحجب وكالة الأنباء السعودية “واس”
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
أكدت وكالة أنباء ميزان، التابعة للسلطة القضائية بإيران، قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، بحجب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أمس السبت.
أكدت وكالة أنباء ميزان، التابعة للسلطة القضائية بإيران، قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، بحجب موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أمس السبت.
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