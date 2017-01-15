أكد الدكتور محمد السعيدي، أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى وعضو لجنة مناصحة الموقوفين في وزارة الداخلية، على أن برنامج مناصحة الموقوفين ناجح في جميع مراحله.
وأشار السعيدي إلى جملة الاتهامات الموجهة لـ “مركز المناصحة”، بالقصور والفشل في آداء عمله، مؤكدًا أن هذه الاتهامات باطلة ولا تمت للواقع بصلة.
ونصح السعيدي مهاجمي المركز بالتوقف، موضحًا أنه حينما لا يستفيد أحد الموقوفين منه فهذا لا يعني فشل البرنامج، وإنما فشل المستفيد من البرنامج.
ورأى ضرورة استمرارية لجنة المناصحة في عملها سواء فشل البرنامج أو نجح وذلك على سبيل إبراء الذمة الواجبة على ولاة الأمر.
وأوضح السعيدي أن معاقبة الأشخاص من دون مناصحتهم مسألة فيها حرج شرعي وفقًا لـ “الحياة”.
ولفت السعيدي إلى أن الدولة تمارس حقوق الإنسان في الشرعية الإسلامية من خلال مناصحة الموقوف والرفق به ثم إطلاقه.
وعاب السعيدي على الذين يتصيدون لأخطاء لجنة المناصحة، قائلًا: “المركز مشروع عظيم تقوم به الدولة ويفترض الفخر به وليس انتظار الفرصة أو انتظار اسم شخص فشل في الاستفادة منه لتوجيه الاتهامات واللوم”.يشار إلى أن مركز المناصحة الذي خرج منذ إنشائه في 2006 نحو 36 دفعة، تضمنت 3071 مستفيداً، يتلقى العديد من المطالبات بتعديل آليات برامجه العلاجية، وذلك لرفع معدل استجابة مستفيديه.
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