كذّبت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن، الشائعات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك- تويتر” بشأن وجود طفل سعودي بمخيم اللاجئين السوريين في منطقة الزعتري.
وأكدت السفارة على أن الطفل يقيم مع والدته “السورية الجنسية” في العاصمة عمان، موضحة أن والد الطفل على تواصل دائم معها، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأشارت السفارة إلى زواج والد الطفل السعودي الجنسية من سيدة سورية دون إذن من الجهات المختصة السعودية، مؤكدة أن وجود الطفل برفقة أمه في الأردن بناء على رغبة الأب.
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