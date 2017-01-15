ذكرت مصادر صحفية أن شرطة منطقة الرياض قامت بالقبض على 5 جناة “أربعة سعوديين وسوداني الجنسية”، تورطوا في ارتكاب جرائم اقتحام منازل وسرقة محلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية.
وكان عدد من مراكز شرطة العاصمة تلقت عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين تفيد بتعرض عدد من المنازل والمحلات التجارية والصيدليات للاعتداء والسرقة، وقد تجاوزت مجمل قيمة المسروقات مليونا وأربعمائة ألف ريال، وتم القبض على الجناة والتحفظ عليهم رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض وفقا لصحيفة “الوطن”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج