اعتدى مواطنان على عامل هندي بإحدى المحطات بمحافظة المزاحمية على مخرج 8، بالضرب على رأسه وسرقة نقوده وهاتفه المحمول.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بلاغًا من العامل الهندي في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وفقًا لـ “سبق”.
وأفاد العامل في البلاغ المقدم أن شخصين قاما بضربه على رأسه، وإركابه بالقوة، واختطافه، والاتجاه به إلى مخرج الزبايير٨.
وأوضح العامل الهندي أن المعتدين انتحلا شخصيتي رجلي أمن أثناء الاعتداء عليه، وسلبوا ما معه من نقود في حدود ثلاثة آلاف ريال، وجهازه المحمول.
وقامت الأجهزة الأمنية بمسح منطقة الزبايير، ومسح الخط المؤدي باتجاه منتزه الخرارة البري، وشوهدت سيارة من نوع يارس ٢٠١٥ عالقة في الرمال، ولا يوجد بها أشخاص، وبمتابعة الآثار وُجد شخص يبعد عن السيارة ٧٥٠ مترًا فتم القبض عليه، واتضح أنه سعودي في العقد الثاني من العمر.
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