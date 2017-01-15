أطلقت شركة “فيسبوك” المالكة لتطبيق التراسل الفوري “واتسآب” النسخة التجريبية الجديدة “بيتا” للتطبيق التي حملت الرقم 2.17.6؛ حيث أضافت فيها خاصية “GIF” أي الصور المتحركة.
وبيَّنت أن النسخة التجريبية تحوي إمكانية استعمال ميزة “GIF” عن طريق الضغط على زر الرموز التعبيرية الذي يظهر بجانب شريط إدخال النص والكتابة، ومن ثم التبديل بين الرموز التعبيرية والصور المتحركة من خلال شريط جديد.
كما رفع “واتسآب” وفقاً لما نقله موقع ” gadgets ” الحد الأقصى لعدد الصور التي يمكن مشاركتها من 10 إلى 30، وأشار الموقع إلى أن مستخدمي “آيفون” حصلوا عليها أولاً، من ثمَّ دعمت أجهزة “آندوريد” هذه الخاصية.وفق “أخبار 24”.
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