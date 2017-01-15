تبرعت مواطنة بكليتها لزوجها، عقب زواجهما بأيام قليلة، مُنهيةً بذلك معاناته التي استمرت قرابة 6 سنوات مع مرض الفشل الكلوي.
وكان المواطن علي خبراني، وفقاً لصحيفة “سبق”، قد تقدم للزواج من فتاة بإحدى الأسر عقب خسارته وظيفته، ومعاناته في محاولة العلاج من الفشل الكلوي بمستشفيات مكة المكرمة لقرابة 6 سنوات؛ حيث وافقت الأسرة على زواجه من ابنتها رغم معاناته الصحية والمادية.
وبعد إتمام الزوج بأيام قليلة، أعلنت الزوجة التبرع لزوجها بكليتها لإنهاء معاناته؛ حيث قاما بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لعمل زراعة الكلى في المستشفى التخصصي بجدة، وكللت العملية بالنجاح وغادرا المستشفى.
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