استشهد عريف بحرس الحدود أمس السبت، بعد تعرض أحد المراكز الحدودية بمنطقة نجران إلى إطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود.
وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن إطلاق النار وقع عند الساعة الخامسة عصراً، لافتاً إلى أن الموقف تم التعامل معه بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف.
وأشار إلى أن الهجوم نتج منه استشهاد العريف بحرس الحدود محمد يحيى النجعي.وفق “أخبار 24”.
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