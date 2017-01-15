تكفل الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني، بسداد ديون الشاعر مساعد الرشيدي، الذي وافته المنية الخميس الماضي عقب صراع طويل مع المرض.
وأبلغ وزير الحرس الوطني أسرة الشاعر الرشيدي برغبته في سداد ديون الراحل، مشيداً بما قدمه من إخلاص وعطاء في خدمة دينه وملكه ووطنه.
بدوره، قدم فيصل الرشيدي، نجل الشاعر الراحل، شكره للأمير متعب على مبادرته الإنسانية، واهتمامه بتقديم واجب العزاء في أبيه، مشيراً إلى أن ذلك ليس مستغرباً عليه، داعياً الله أن يجعل مبادرته في موازين حسناته.وفق “أخبار 24”.
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