ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت أمس السبت من الإطاحة بعصابة خطفت رجل أعمال سعودياً يدعى “أنس”، لمدة يومين من أحد الفنادق بالقاهرة.
وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “المدينة”، أن العصابة المكونة من 3 أشخاص اقتادت رجل الأعمال إلى منطقة نائية الخميس الماضي، على أمل المطالبة بفدية، غير أنها لم تحدد قيمتها.
وبيّنت أن قسم شرطة النزهة تلقى بالقاهرة بلاغاً من شخصين مرافقين للمختطف بحضور مندوب من سفارة المملكة، وذلك يوم الخميس الماضي، وبعد تشكيل فريق للتحري، تم القبض على أفراد العصابة، واستعادة مبلغ 10 آلاف جنيه سرقوه من رجل الأعمال، إلى جانب أجهزة وهواتف.
وأشارت إلى أن التحريات كشفت عن تورط شخصين آخرين في جريمة الخطف، ويجرى حالياً البحث عنهما؛ للقبض عليهما.
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