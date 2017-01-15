كشفت مصادر عن أن الجهات الأمنية أودعت المواطن قاتل زوجته بعدة طعنات في منزلهما بحي الشهداء في محافظة الطائف الأسبوع الماضي، السجن المخصص بمستشفى الصحة النفسية؛ عقب ثبوت إصابته بمرض نفسي، وتردده على مستشفى “شهار” للعلاج فيه منذ عدة سنوات.
وبيّنت المصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن الجاني عانى من اضطرابات نفسية، وراجع مستشفى الصحة النفسية “شهار” قبل أيام من تنفيذ جريمته، لافتةً إلى أن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء اللازم.
وكان الزوج قد أقدم على قتل زوجته بتوجيه 15 طعنة لها وهي حامل بشهرها التاسع أمام أولادهما الثلاثة، وقام بتسليم نفسه إلى الجهات الأمنية، فيما ثبت تقرير الطب الشرعي أن الزوجة تعرضت لطعنات في بطنها ويديها وظهرها.
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