رصدت كاميرا مراقبة مثبتة أمام أحد المحال بالدمام لحظة سرقة لص لسيارة متوقفة أمام المحل، ثم مغادرته بالمسروقات أمام نظر صاحبها دون أن يلحظه الأخير، وذلك يوم الخميس الماضي.
واستغل اللص نزول الشاب من سيارته لشراء أغراض من المحل، ليقوم بفتح سيارته وسرقة حقيبة موجودة بها، ويبتعد بما سرقه عن السيارة، في ذات اللحظة التي يعود فيها الشاب إلى سيارته دون أن يلحظ اللص الذي مر من جواره.
وفق “أخبار 24”.
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