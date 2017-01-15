راهن علي الشمراني والد نجم الهلال والمنتخب السعودي ناصر الشمراني على عودة ابنه لصدارة الهدافين في حال اكتمال انتقاله عن طريق الإعارة إلى العين الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وقال لـ الرياضي: (لو وجد ابني صانع أهداف من نوعية المجنون عمر عبدالرحمن “عموري” لن يستطيع أي هداف أن يقف في طريقه، والسومة ما ياكل معه عيش).
وأبدى والد ناصر سعادته الكبيرة بخطوة انتقال ابنه للعين الإماراتي قائلاً: (لم يحصل على فرصته كاملة طوال الفترة الماضية، ويعيش ظروفا صعبة بين المشاركة البسيطة أو الجلوس على دكة الاحتياط، بينما حصل على لقب هداف الدوري مرتين عندما لعب في الشباب ووجد من يموله بالكرات ويصنع له الفرص، والوضع تغير كثيراً الآن لا يجد الفرصة المناسبة، ولا الكرات التي يسجل منها مع الهلال، وانتقاله للعين سيخفف الضغط عليه ويعيده هدافاً كبيراً ليكتب التاريخ من جديد بجانب عمر عبدالرحمن “عموري” الذي يعتبر من أفضل النجوم العرب).وفق “الرياضى”.
وكذب علي الشمراني الأنباء التي ترددت عن قيام ابنه بعرض نفسه على اندية الغربية وقال: (هل يمكن أن يصدق أحد ذلك.. ناصر الشمراني مهاجم المنتخب السعودي والهلال وصاحب السمعة الكبيرة يعرض نفسه للعب في الاتحاد أو الأهلي أو أي ناد آخر.. هذا كلام يصدقه أحد؟).
وكشف العم علي أن ابنه الآخر “محمد” يشق طريقه في نادي المنامة البحريني وتوقع له مستقبلاً كبيراً، مؤكدا أنه يسير على طريق أخوه ناصر الشمراني ويمكن أن يصبح نجما كبيرا في فترة من الفترات.
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