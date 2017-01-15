أعلن المدير الفني السابق لناديي الهلال والاتحاد الروماني انجيل يوردانيسكو ، اعتزاله مهنة التدريب بعد أن وصل لعمر الـ 66 عاماً حيث قال ابنه أن والده لم يعد لديه الطموح للعمل أكثر من ذلك في هذا المجال علماً بأن خر فريق تول تدريبه كان منتخب بلاده حيث شارك معه في بطولة يورو 2016 .
وتحدثت صحيفة “sptfm” عن المدرب حيث وصفته بأنه المدرب الأفضل في تاريخ كرة القدم الرومانية عطفاً عل الانجازات التي حققها حيث قالت أنه محلياً حقق أربع ألقاب دوري وبطولتي كأس رومانيا وكأس السوبر الأوروبي كما لعب في نهائي كأس أوروبا .وفق “الرياضى”.
وقالت أنه لعب مع منتخب رومانيا كأس العالم في عام 1994 حيث وصل للدور ربع النهائي وهو المركز الأفضل طوال مشاركة الرومانيين في كأس العالم كما حقق لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال عام 2000 ومع الاتحاد في عام 2005
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