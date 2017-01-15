ينتظر أن تحسم إدارة النصر تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عوض خميس وحسن الراهب ومحمد عيد وعبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي بعد عودة رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي من الخارج بعد 10 أيام، ويولي المجلس التنفيذي أهمية قصوى من أجل استمرار هؤلاء اللاعبين لتأثيرهم الفني على الفريق.
من جهة أخرى، يناقش المجلس التنفيذي في نادي النصر في اجتماعه المقبل اختيار نائب رئيس جديد بعد استقالة عبدالله العمراني الأسبوع الماضي، وأشارت مصادر إلى أن جميع المحاولات لإعادة النائب السابق فهد المشيقح للمنصب قد فشلت، وأكدت أن نائب الرئيس المقبل لم يسبق له العمل في النادي، وأن عضو الشرف الداعم أيمن القاضي الذي استضاف مؤخرا الاجتماع الشرفي في منزله، يجد توافقا من النصراويين لدعمه المادي والمعنوي المستمر ولعلاقاته المميزة مع الجميع، ولخبرته الاستثمارية الكبيرة.
ميدانيا، واصل النصر تدريباته تحت إشراف مدربه الكرواتي زوران الذي ركز خلالها على الجوانب اللياقية، من جانب آخر يشارك المحترف الباراجوياني فيكتور أيالا في التدريبات خلال اليومين المقبلين، حيث تأخر خلال الأيام الماضية بسبب حجوزات الطيران من بلاده.وفق “الوطن”.
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