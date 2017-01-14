احتفت فرقة شعبية في محافظة جدة بوصول أسطول الحراسة البحري الصيني إلى ميناء جدة، وذلك في أول محطة له، ضمن زيارة ودية لعدة دول في الشرق الأوسط.
ويتكون الأسطول من 3 سفن حربية هي سفينة هاربين، وسفينة هاندان، وسفينة دونغبينغهو، حيث تستغرق الزيارة 5 أيام، بدأها بعد إكماله مهام الحراسة في خليج عدن والمياه الصومالية.
وسيقوم قائد الأسطول الصيني بزيارة إلى مسؤولي السفن السعودية، وجولة مع ممثلي الجنود الصينيين في السفن والمركز التكتيكي والمركز المحاكي لإخماد الحريق للقوات البحرية السعودية، كما سيقوم ضباط وجنود البحرية السعودية بجولة في السفن الصينية أيضا.وفق “أخبار 24”.
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