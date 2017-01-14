أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الجوازات ستبدأ غداً الأحد ١٤٣٨/٤/١٧هـ بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة وإطلاق حملتها الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت في بيان لها اليوم (السبت) بأن هذه المعلومات المتداولة غير صحيحة، ولم تصدر من القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للجوازات.
وأضافت أنه عند صدور التوجيه بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة، مشددة على عدم تداول الشائعات وضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.وفق “أخبار 24”.
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