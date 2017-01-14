أعلنت جمعية حماية المستهلك يوم (السبت)، عن 18 نصيحة لقائدي السيارات ومالكيها تساعدهم على خفض استهلاك الوقود، منها إجراء الصيانة الدورية وإغلاق النوافذ عند استخدام التكييف، والتظليل المناسب لزجاج السيارة.
وتضمنت النصائح كذلك تقليل استخدام السيارة والذهاب إلى العمل مع الزملاء، وإحماء السيارة لمدة نصف دقيقة فقط، وإطفاء المحرك عند التوقف لفترات طويلة، وتغيير الزيت وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.وفق “اخبار 24”.
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