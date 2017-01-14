وثق مقطع فيديو مؤثر لحظة تسلم والدة الرضيعة المعنفة “دارين” طفلتها ذات الأربعة أشهر والتي تعرضت للتعنيف على يد والدها، وذلك في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.
ويظهر المقطع مشاعر والدة الطفلة لحظة عودة ابنتها لحضنها، حيث انهمرت في البكاء، مقدمة الشكر لكل من ساعدها في إنقاذ طفلتها.
من جانبه أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية في مكة عبد الله العليان، والذي تولى تسليمها لوالدتها، أن الطفلة ستتم متابعتها، ومتابعة مصيرها وكيفية معيشتها.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أعلنت مساء أمس الجمعة تسليم الطفلة الرضيعة المعنفة “دارين”، إلى والدتها، وأكدت على أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق الأب المعنف.وفق “أخبار 24”.
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