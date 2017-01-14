تداولت جماهير الهلال السعودي هاشتاقا باسم “#الهلال_يغلي_بسبب_المريسل” ، والذي انتشر كالنار في الهشيم ، بسبب فيديو انتشر للإعلامي عبدالعزيز المريسل، وهو يقول: “بنقطة أهزكم هز”.
وتعود تفاصيل الفيديو إلى مشادة كلامية وقعت بين المريسل، المعروف بتشجيعه لنادي النصر السعودي، والإعلامي سليمان الجعيلان، خلال حلولهما ضيفيْن على قناة “24 الرياضية”، وقال حينها المريسل: “لست أنا سبب خسارة الهلال الآسيوية، وأنا على يقين أنني مهما كنت أتمنى خسارة الهلال فذلك لن يُزيد أو يُنقص من الهلال، ولكن هذا التشنج من الجعيلان يوضّح لي كمية الغيظ إزاء ارتدائي شعار سيدني الذي أفتخر به”.
وأضاف المريسل: “أنا بنقطة أهزكم هز، لما تتهمني بالانحطاط، وتاريخك لا يسوى ولا شيء عندي بالنسبة لي، وأي كلمة تقولها ضدي تعبّر عن تربيتك”.
وانتهت الفقرة بخروج البرنامج إلى فاصل قصير، بعدما احتد الضيفان على بعضهما بعضًا. وتسبب الهاشتاق في ثورة بين جماهير الهلال، والتي انتفضت للردّ على المريسل.
وقال أحدهم: “إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت”. فيما شدد آخر، قائلا: “أطالب جمهور النصر بوضع تيفو للمريسل”.
وفق “المرصد”.
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