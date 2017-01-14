أبدى علي الشمراني والد نجم الهلال والمنتخب السعودي ناصر الشمراني، سعادته الكبيرة بخطوة انتقال ابنه للعين الإماراتي قائلاً: «لم يحصل على فرصته كاملة طوال الفترة الماضية، ويعيش ظروفا صعبة بين المشاركة البسيطة أو الجلوس على دكة الاحتياط، بينما حصل على لقب هداف الدوري مرتين عندما لعب في الشباب ووجد من يموله بالكرات ويصنع له الفرص».
وحسبما نشر موقع «الرياضي»، أضاف والد الشمراني قائلًا: «الوضع تغير كثيراً الآن فهو لا يجد الفرصة المناسبة، ولا الكرات التي يسجل منها مع الهلال، وانتقاله للعين سيخفف الضغط عليه ويعيده هدافاً كبيراً ليكتب التاريخ من جديد بجانب عمر عبدالرحمن (عموري) الذي يعتبر من أفضل النجوم العرب».
كما راهن علي الشمراني على عودة ابنه لصدارة الهدافين في حال اكتمال انتقاله عن طريق الإعارة إلى العين الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وقال: «لو وجد ابني صانع أهداف من نوعية المجنون عمر عبدالرحمن (عموري) لن يستطيع أي هداف أن يقف في طريقه، والسومة ما ياكل معه عيش».
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