أدى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (السبت)، بالمسجد الحرام.
وأدى الصلاة معه كل من الأمير تركي الفيصل، والأمير سلطان بن سلمان، والأمير عمرو بن محمد الفيصل ابن الفقيد، وعدد من الأمراء.
كما أدى الصلاة على الراحل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين .
وفق “أخبار 24”.
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