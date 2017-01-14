أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم السبت عن إيقاف إنجاز معاملات وخدمات شركة عبداللطيف جميل بالوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة لحين التحقق من القضية.
يشار إلى أن القرار جاء ردا على هاشتاق تم تداوله على نطاق واسع عبر “تويتر” بعنوان #تظلم_موظفين_عبداللطيف_جميل يسرد تظلم عدد كبير من الموظفين السعوديين المفصولين من الشركة.
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