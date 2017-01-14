تمكنت شرطة منطقة جازان اليوم السبت من القبض على مواطن أربعيني انتحل صفة رجل أمن واختطف فتاة إثيوبية في محافظة بيش.
وأوضحت أن مركز شرطة محافظة بيش تلقت بلاغا مساء أمس الجمعة من وافد إثيوبي يفيد باختطاف ابنة شقيقته بعد أن استوقفها رجل يرتدي الزي الرسمي الميداني لرجال الأمن على سيارة بيضاء تويوتا عندما كانت تسير مع زميلتها الصومالية بحجة أنها لا تحمل سوى صورة من هويتها، واتجه إلى جهة غير معلومة.
من جهته، وجه نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني بتشكيل فريق بحث وتحري من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغ والبحث والتحري عن الجاني رغم ندرة وشح المعلومات لدى جهات الضبط والتي أدلت بها زميلتها.
وأضافت أنه تم تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص والتوصل إلى موقعه، وتم مداهمة مقر سكنه فجر اليوم السبت والقبض على الجاني (40 عاما)، والعثور على المرأة المختطفة، حيث اتضح أن الجاني مفصول من عمل عسكري سابق ويعمل حارس أمن بإحدى الشركات، وعثر بحوزته على بدلة عسكرية ميدانية وبدلة حراس الأمن وسيارته التي استخدمها في الحادثة.
وفق “أخبار 24”.
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