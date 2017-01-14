شهدت سماء الرياض عصر أمس الجمعة لوحة فنية زاهية، شكّلها طيارون سعوديون شباب، شاركوا في الملتقى الثالث للطيران بنادي الطيران السعودي بالثمامة، وذلك خلال تقديمهم حركات استعراضية خطرة.
وشاركت في الملتقى هذا العام أكثر من 50 طائرة من فئة الطائرات الخاصة النفاثة، والطائرات الخاصة المروحية ذات المحرك الواحد، وطائرات رياضية قادمة من مختلف مناطق المملكة وبعض دول الخليج.
وانطلقت التظاهرة التي أشرفت على تنظيمها لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي، وحضرها وزير النقل العام سليمان الحمدان، وسط حضور جماهيري صفق بحرارة لحرفية الطيارين السعوديين واللوحة الزاهية التي رسموها بالطائرات في السماء.
وفق “أخبار 24”.
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