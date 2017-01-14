طوى رجل الأعمال خليفة الرويلي والشاب المحتسب مشاري الراشد صفحة مشادة خفض صوت الموسيقى التي انتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعقد صلح بينهما واعتذار كل منهما للآخر.
وكانت ملاسنة حادة وقعت بين الرجلين، عندما طالب الراشد بخفض صوت الموسيقى التي صاحبت حفل افتتاح أحد المطاعم المملوكة للرويلي بمدينة سكاكا، حيث رفض الأخير الاستجابة لطلبه، قائلاً له بأي صفة تطلب ذلك والهيئة قد أصبح لها ضوابط.
وقال الرويلي إن الخطأ كان مشتركاً بينه وبين الشاب، وأنه يعلم أن أسلوبه كان حاداً بسبب حدة الموقف وقتها فقط، مبيناً وفقاً لـ”عكاظ” أنه توجه رفقة الشاب إلى مركز الشرطة عقب الحادثة مباشرة، وتم عقد الصلح بينهما واعتذر كلٌ منهما للآخر.
وأرجع الرويلي انتشار فيديو الواقعة بهذا الشكل في مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجود شبه بينه وبين رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب، إذ روج البعض أن الخطيب هو مَن ظهر بالمقطع وهذا غير صحيح.
ولفت الرويلي إلى أنه تلقى أكثر من 620 رسالة تهديد عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن سيارة مجهولة لا تحمل لوحات تتبعته وقال له سائقها: “قرب يومك يا خنزير”، ومبيناً أنه أبلغ الجهات الأمنية بذلك.
بدوره، أكد الشاب المحتسب مشاري الراشد أن الحادثة انتهت بالصلح بين الطرفين.
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