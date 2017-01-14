نعى الديوان الملكي، الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم السبت، ومن المقرر أن يُصلى على جثمانه بعد عصر اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
وُلد الأمير محمد الفيصل في الطائف عام 1356 هـ / 1937م، وهو الابن الثاني للملك فيصل– رحمه الله.
درس في المدرسة النموذجية بالطائف، ثم أكمل دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة منلو بولاية كاليفورنيا عام 1964.
تزوج من ابنة عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية، ولديه من الأبناء الأمير عمرو، الأميرة مها، والأميرة ريم.
تولى الأمير الراحل منصب رئيس مطار الرياض القديم خلال الفترة من (1959 – 1967م)، ثم عُيّن وكيلاً لوزارة الخارجية وبقي فيها حتى عام 1971م، وفي نفس العام تولى منصب أمين مؤسسة الفيصل حتى عام 1976م، ثم تولى منصب رئيس الهيئة العامة لتحلية المياه المالحة في عهد الملك خالد.
عقب ذلك تفرغ الأمير محمد الفيصل لأعماله الخاصة، وافتتح عدداً من المصارف والشركات في عدد من الدول العربية والأجنبية، مثل بنك فيصل الإسلامي في مصر، ومصرف فيصل الإسلامي في المنامة، وبنك فيصل السودان، وللبنك فروع متعددة في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي. وفق “أخبار 24”.
ويمتلك ويشارك الأمير محمد الفيصل في عديد من الشركات المالية والاستثمارية والبنوك، منها بنك إثمار المنامة، مؤسسة فيصل المالية الأنتيل الهولندية، مؤسسة فيصل المالية سويسرا، مؤسسة فيصل البهامس، مؤسسة فيصل المالية هولندا، بنك فيصل المحدود باكستان، وشركة سوليدرتي بنك البحرين والكويت، وغيرها.
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