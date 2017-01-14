أشاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، الأمير سلطان بن سلمان بالهيئة العامة للطيران المدني، ووصف ما يحدث فيها حالياً بالتحول الكبير، سواء في المطارات أو مراقبة الأجواء أو في الأفراد.
ونوَّه الأمير سلطان وفقاً لـ”عكاظ” بالانضباطية والتدريب لدى هيئة الطيران، والتشدد في إعطاء الرخص، وقال ممازحاً: “أنا كطيار مرخص أخاف على رخصتي أن تُسحب”.
جاء ذلك خلال رعايته الملتقى الثالث للطيران بمقر نادي الطيران السعودي بالرياض أمس الجمعة.
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