كشف عددٌ من تجار السيارات المستعملة، أن أسعارها شهدت انخفاضاً بنسبة 20%، متوقعين أن يسفر ارتفاع العرض على الطلب إلى مزيد من الانخفاض، حتى تصل نسبة الانخفاض إلى 30%.
ولفت رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة مخلد المطيري، وفقا لـ”الرياض”، إلى أن الركود الذي يعانيه سوق السيارات المستعملة بالمملكة منذ نحو 5 أشهر سيسهم في انخفاض أسعارها أكثر، مشيراً إلى أن ملاك السيارات وملاك المعارض يعلمون هذه الحقيقة وأصبحوا لا يتمسكون بالأسعار المرتفعة.
ونفى المطيري، أن يكون انخفاض أسعار السيارات المستعملة في المملكة سببه انخفاض أسعار السيارات الجديدة بنسبة 20% في بعض الأسواق الخليجية المجاورة، كسوق الإمارات مثلاً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج