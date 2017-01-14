نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في الإطاحة بـ5 جناة (4 سعوديين وسوداني)، تورطوا في ارتكاب جرائم سرقة متفرقة، تمثلت في اقتحام منازل والسرقة منها، وكسر مركبات وسرقة محتوياتها، وسرقة محال تجارية وصيدليات.
وكان عددٌ من مراكز شرطة شمال وغرب الرياض تلقت بلاغات من مواطنين، تفيد بتعرض منازلهم للاقتحام وسرقة ما بداخلها، وأسفرت إجراءت التحري والبحث عن الاشتباه بمتهمين، أحدهما سعودي والثاني من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، فشُكل كمين محكم ضبطا خلاله، وبحوزتهما عدد من المسروقات، وأقرا بجرائمهما.
وعلى أثر بلاغات متكررة تقدم بها مواطنون لمركز شرطة حي منفوحة عن تعرض محلاتهم للكسر ليلاً وسرقة أموال من صندوق المحاسبة وبطاقات اتصال، تم تشكيل كمين محكم ضُبط على أثره متهم سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى التحفظ عليه وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما تحركت إدارة التحريات والضبط الجنائي إثر بلاغات تفيد بتعرض صيدليات بغرب الرياض للكسر في ساعات متأخرة من الليل، وسرقة مبالغ مالية منها، وتمكنت الشرطة من ضبط متهمين سعوديين في العقد الرابع من العمر، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الجرائم والتهم الموجهة ضدهما، فجرى توقيفهما، وإبلاغ فرع هيئة التحقيق والادعاء العام. وفق “أخبار 24”.
وأحالت شرطة الرياض المتهمين الخمسة مع المضبوطات إلى التحقيق، لمعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج