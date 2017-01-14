أظهر إحصاء رسمي عن وجود 87 امرأة سعودية يعملن في وظائف دبلوماسية مقابل 963 رجلاً، فيما تعمل في الوظائف التعليمية أكثر من 275 ألف موظفة أمام 228 ألف موظف.
وأبان الإحصاء الصادر عن وزارة الخدمة المدنية للعام المالي الماضي (1436-1437) وفقاً لـ”عكاظ” أن عدد العاملين في الوظائف الحكومية بلغ أكثر من مليون و178 ألف سعودي، بينهم أكثر من 468 ألف موظفة سعودية.
وباستثناء الوظائف التعليمية، فقد سجل الذكور تفوقاً ملحوظاً على الإناث في الوظائف الحكومية، في حين غابت المرأة كلياً عن شغل وظائف هيئات التحقيق والهيئات القضائية، حيث يُحظر عليهم نظاماً العمل فيها.
في المقابل، حققت المرأة أرقاماً مقاربة للرجل في شغل وظائف قطاع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، إذ تعمل أكثر من 18 ألف موظفة في القطاع مقابل أكثر من 19 ألف موظف سعودي.
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