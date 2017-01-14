أفادت وكالة الأنباء السودانية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قال للرئيس السوداني عمر البشير، إنه وجَّه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببذل الجهود كافة من أجل الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين بالرئيس السوداني أمس الجمعة، للاطمئنان على صحته، وتهنئته على الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان.
وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس باراك أوباما قرر البدء بتخفيف العقوبات المالية المفروضة على السودان منذ نحو 20 عاماً، وذلك في غضون 180 يوماً، “لتشجيع الخرطوم على الاستمرار في بذل مزيد من الجهود في مواجهة الإرهاب وتحقيق احترام حقوق الإنسان في البلاد”. وفق “أخبار 24”.
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