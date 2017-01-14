أكد مدير إدارة الرقابة الصحية المركزية بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض الدكتور أسامة الربعي، أن النظام لا يمنع الترخيص للمرأة السعودية للعمل في مجال عربات الأطعمة المتنقلة، مبيناً أن الاستثمار فيها متاح للجنسين.
وأوضح الدكتور الربعي، وفقاً لـ”الجزيرة”، خلال لقاء تعريفي باشتراطات وآلية ترخيص عربات الأطعمة المتنقلة، أن الأمانة بدأت في منح التراخيص لعربات بيع الأطعمة المتنقلة، وتعمل على تخصيص 124 موقعاً للمستثمرين والمستثمرات في هذا مجال.
وتابع مدير الرقابة الصحية بصحة البيئة في أمانة الرياض، أن الأمانة ستنفذ حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من الالتزام بكل الاشتراطات، وعلى رأسها العاملون في المشروع، سواء المستثمر نفسه أو العاملين فيه.
وفيما شهد اللقاء استعراض عددٍ من التجارب الناجحة لمجموعة من شباب الأعمال، كشف عضو لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض عدنان الخلف أن بنك التنمية وافق على تقديم قرض يصل إلى 150 ألف ريال بدون فوائد للحاصلين على ترخيص عربات الأطعمة المتنقلة.
وكانت أمانة الرياض قد أعلنت الخميس الماضي تخصيص أول موقع لعربات بيع الأطعمة المتنقلة بالقرب من حديقة مكتبة الملك فهد، وأكدت أن الترخيص في هذا المجال سيقتصر على المواطنين، داعية الراغبين للتقديم للحصول على التراخيص.
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