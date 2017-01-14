أغلق نادي الظفرة الاماراتي جميع الابواب المؤدية لطريق الموهبة الشابة المهاجم السوري عمر خريبين 22 عاما وذلك من خلال الحساب الرسمي للنادي عبر شبكة التواصل الاجتماعية تويتر.
وقال نادي الظفرة في تغريدات بثها عبر حساب النادي الشخصي : نادي الظفرة ينفي الاخبار المتداولة حول إعارة لاعبه خربين ويغلق أبواب التفاوض حتى نهاية الموسم.
واضاف : النادي يؤكد بأن تمسكه باللاعب جاء لعدة أسباب ومن ضمنها توصية الجهاز الفني للفريق.
وختم : يؤكد بأن الظفرة يحتاج لجهود كل لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة ومن ضمنهم خربين.
وكانت هناك رغبة من الزعيم الهلالي في الظفر بخدمات خريبين هداف الفريق الإماراتي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. وفق “النادي”.
وجاء رد الظفرة سريعا بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي لتنهي الجدل.
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