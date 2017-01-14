كشفت مصادر هلالية أن إدارة الزعيم قدَّمت عرضًا يقارب الـ8 ملايين ريال في العام الواحد للاعب الوسط الدولي سلمان الفرج، من أجل تجديد عقده الاحترافي، قبل الدخول في الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع للهلال وفق لوائح وأنظمة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكان الفرج قد تلقى عروضًا من أندية إماراتية، منها الجزيرة والأهلي، لكن لم يرد إلى الآن على تلك العروض، ما دعا الإدارة الهلالية إلى رفع القيمة المادية للاعب من أجل التجديد، وذلك بتوصية من المدرب الأرجنتيني دياز المدير الفني للفريق.
من جهة ثانية كشفت مصادر لـ»المدينة» أن إدارة نادي الهلال تقوم حاليًا بمفاوضة العديد من اللاعبين في مركز الهجوم، تعويضًا للجناح البرازيلي «تياغو ألفيس» الذي قرر رامون دياز الاستغناء عنه لأسباب فنية، وأوضحت المصادر أن البوصلة الزرقاء تتجه لأحد خيارين، أولهما مهاجم لاتيني يرجح أن يكون من الجنسية الأرجنتينية بناءً على طب دياز، ليكون الرباعي الأجنبي خاليًا من أي لاعب آسيوي، أما الخيار الثاني فهو لاعب عربي من القارة لقيده كلاعب آسيوي، وبالتالي إمكانية مشاركة الرباعي الأجنبي في دوري الأبطال.
ويعد مهاجم «الظفرة» الإماراتي، السوري «عمر خريبين» أحد أبرز الأسماء المطروحة في هذا السياق.
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