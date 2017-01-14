انتزع المنتخب الكرواتي لكرة اليد فوزا صعبا وثمينا 28 / 23 على نظيره السعودي اليوم الجمعة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة العالم الحادية والثلاثين والمقامة حاليا في فرنسا.
وقدم المنتخب السعودي عرضا قويا على مدار الشوطين خاصة في الشوط الأول الذي انتهى لصالح المنتخب الكرواتي بفارق هدف واحد فقط ( 14 / 13 ) .
وفي الشوط الثاني ، استغل المنتخب الكرواتي الفائز بلقب البطولة عام 2003 فارق الخبرة وانتزع الفوز الثمين موسعا الفارق إلى خمسة أهداف.
وتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة بفارق الأهداف أمام نظيريه التشيلي والألماني بعد فوز تشيلي على 32 / 28 على بيلاروس وألمانيا على المجر 27 23 في وقت سابق اليوم. وفق “أخبار 24”.
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