اشاد المفاوض الاتحاد ومهندس الصفقات الاتحادية عبدالله شرف الدين بلاعبي نادي الاتحاد وذلك من خلال حديثه لإذاعة ufm الرياضية ، والتي أكد فيها أنهم يثقون في قدرات لاعبي الاتحاد لتحقيق الدوري واكمال المنافسة ولن ينتظروا لاعبين من خارج النادي لتحقيقه.
واضاف : نثق في قدرة لاعبي الاتحاد على تحقيق بطولة الدوري ولن ننتظر لاعبين من خارج النادي لتحقيقه.
وعن المهاجم الجديد ربيع سفياني قال : كان في نادي كبير والتوقيع معه بعد دخوله الفترة الحرة لم يستغرق سوى لحظات، ونحن نتفاوض مع جميع اللاعبين الذين دخلوا الفترة الحرة ماعدا اللاعب الذي يطلبه المدرب أن نصرف النظر عنه.
وعن ما يقصده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حول قيمة النجم المصري محمود كهربا ومبلغ 40 مليون يورو قال : محمود كهربا يستحق أكثر من 40 مليون ولكن لكل مقام مقال ، ولن نتوانى عن تقديم كل ما يخدم نادي الاتحاد. وفق “النادي”.
وعن مهاجم نادي الهلال والدولي ناصر الشمراني قال شرف الدين : تمنيت ناصر الشمراني في الاتحاد منذ كان مع الشباب ، ولو أعلن الهلال التخلي عنه فسنكون أول من يتفاوض معه.
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