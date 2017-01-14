أصر رئيس النادي الأهلي حامل الثلاثية المحلية ، أحمد المرزوقي ، على كون صفقة متوسط الميدان العراقي سعد عبدالأمير من القادسية في السوق الشتوية الحالية لم تفشل بعد.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت فشل صفقة إنضمام العراقي الدولي سعد عبدالأمير لصفوف الأهلي من القادسية في الساعات القليلة الماضية ،ولكن رئيس الملكي ” المرزوقي ” نفى ذلك وشدد بأن الصفقة سيتم حسمها بشكل نهائي بعد اصدار الشيك المصدق المطلوب من الإدارة القدساوية بالساعات القادمة.
قال أحمد المرزوقي في تصريحات لإذاعة يو إف إم :” صفقة العراقي سعد عبدالأمير لم تفشل، واتفقنا مع إدارة نادي القادسية على كافة البنود والقيمة المالية”. وفق “هاتريك”.
أضاف رئيس قلعة الكؤوس : ” إدارة نادي القادسية طالبت بشيك مصدّق ونحن جاهزون لذلك ،وإغلاق البنوك أدى لتأجيل التوقيع إلى حتى إصدار الشيك”.
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