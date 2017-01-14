اختتم النشاط الطلابي بمدرسة ابن خزيمة الابتدائية بيوم مفتوح يوم الأربعاء 13 / 4 / 1438 . والبداية بالمباراة النهائية في ختام الدوري الرياضي في كرة القدم.. وكانت المباراة تنافسية وفاز فريق تشلسي .
ثم برنامج المستثمر الصغير بعدد 25 محل تجاري وممارسة البيع . وتدريب الطلاب على دعم الأسرة ليكون عنصر اقتصادي للأسرة في استثمار المال والمحافظة عليه .
وقد حضر البرنامج الأستاذ / خالد الحميد .رئيس قسم التجهيزات المدرسية بالإدارة . ثم بعض الألعاب الخفيفة وتكريم الطلاب المتميزين .
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