نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز عدّة فعاليات ومناشط مجتمعية من شأنها تعزيز العلاقة وإبراز دور الشراكة بين الكلية والمجتمع ؛ حيث نظمت الكلية حملة (نقدر سوا) للتوعية بمرض السكري، بالتعاون مع مجمع التعاون الطبيّ، بالحديثي مول، وقد شهدت الحملة العديد من الأنشطة حيث قام الطلاب بتوعية الزائرين ومرتادي المول بمرض السكري وتأثيره على الأسنان، وكيفية تجنب آثاره، والعناية بالأسنان بالإضافة لقيامهم بقياس مستوى السكر في الدمّ وقياس ضغط الدم كما قدم الطلاب هدايا رمزية للحضور .
كما أقامت الكلية أيضًا فعالية الحمل و سلامة الأسنان بالتعاون مع مجمع التعاون الطبيّ، ومشاركة طلاب المجلس الطلابي للكلية، حيث شارك في الحملة 22 طالبًا ضمن خمسة أقسام هي: قسم الجراحة، وقسم علاج اللثة، وقسم الأشعة، وقسم التجميل، وقسم الأطفال وتهدف الحملة إلى توعية المرأة الحامل بالأمراض و المخاطر في أثناء علاج الأسنان و تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.
من جانبه ذكر الدكتور محمد المهيزع عميد كلية طب الأسنان أن هذه الفعاليات التي تنظمها الكلية تأتي في إطار عناية الكليات ببرامج الشراكة المجتمعية، كما أكد المهيزع واقع هذه الفعاليات يؤكد مدى وعي الطلاب بدورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية وهو أحد الأهداف التي تسعى الكلية لتحقيقها وترسيخها في منسوبيها وأبنائها أطباء المستقبل .
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