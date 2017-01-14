حصل الأستاذ ناصر بن محمد العموش معلم اللغة العربية في متوسطة أبي دجانة ونائب رئيس المجلس البلدي في محافظة الخرج على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ، في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي .
منسوبو متوسطة أبي دجانة يباركون له على حصوله على درجة الماجستير متمنياً له التوفيق في حياته العملية والعلمية وعقبال حصوله على درجة الدكتوراه ونسأل الله له التوفيق والسداد.
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الماجستير لنائب رئيس المجلس البلدي
الماجستير لنائب رئيس المجلس البلدي
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
حصل الأستاذ ناصر بن محمد العموش معلم اللغة العربية في متوسطة أبي دجانة ونائب رئيس المجلس البلدي في محافظة الخرج على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ، في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي .
حصل الأستاذ ناصر بن محمد العموش معلم اللغة العربية في متوسطة أبي دجانة ونائب رئيس المجلس البلدي في محافظة الخرج على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ، في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي .
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