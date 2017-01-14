كرم قائد ثانوية الأمام البخاري أ. متعب بن عبدالله الحربي ومشرف برنامج التربية الخاصة في المدرسة أ. عطا الله ممدوح العنزي ومعلمي التربية الخاصة الطلاب الذين اجتازوا البرنامج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1437/ 1438هـ ، وتم تسليم إشعارات النجاح لجميع الطلاب وكذلك تم توزيع الهدايا عليهم وقد شكر قائد المدرسة جميع معلمي التربية الخاصة والجهد الذي يبذلونه في تعليم هذه الفئة من المجتمع كما خص بالشكر لجميع الطلاب الذين أجتازوا البرنامج بكفاءة.
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